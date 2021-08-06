Министр обороны Сергей Шойгу обвинил страны Балтии и Польшу в ведении информационной войны против России

Информация стала одним из видов вооружений – сказал Шойгу, на встрече с рабочими завода Красмаш. В Риге создан центр стратегии пропаганды. Центры работают также в Таллине и Варшаве, причем бойцов информационного фронта они готовят в том числе из российских граждан, выискивая на просторах интернета тех, кто, по словам министра, «ничего хорошего не напишет» и привлекают их на работу за стипендии для ведения в России подрывной деятельности. По оценкам Шойгу, таких примеров не единицы, а десятки и они штампуются каждый квартал. Информационные подразделения распространяют слухи, от которых, по мнению главы Минобороны, исходят «не лучшие ароматы». В России же подобных специалистов не готовят.

Шойгу подчеркнул, что Министерство обороны уделяет информационной повестке серьезное внимание, напомнив при этом о телеканале «Звезда» и газете «Красная звезда».