По факту побега заключенных из изолятора в Истре заведены два уголовных дела

Пятеро заключённых сбежали из Подмосковного ИВС в Истре. Среди них есть фигурант уголовного дела об убийстве.

Бывший член ОНК, координатор программы международной помощи в защиту прав человека в правозащитном центре «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Анастасия Гарина отметила «Эху», что сбежавших заключённых найдут быстро. Гарина подчеркнула, что в местах заключения всегда много охраны, толстые стены, и всё делается для того, чтобы заключённые не смогли сбежать, но, тем не менее, такие ситуации случаются.