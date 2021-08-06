По меньшей мере 20 мигрантов устроили массовую драку в подмосковном Одинцове

Инцидент произошел минувшей ночью. Позже мигранты с палками и ножами начали громить строительные лавки возле местного жилого комплекса, – рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Накануне в МВД по итогам встречи с послами зарубежных государств сообщили, что в этом году иностранцы в России стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти. По данным ведомства, в стране незаконно находится более 700 тысяч выходцев из стран СНГ.