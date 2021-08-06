Частные охранные организации в Истре перешли на усиленный режим работы из-за побега заключенных. Жителей информируют об инциденте через прессу и различные чаты, – сообщает агентство РИА «Новости». Сейчас возбуждено два уголовных дела – по факту самого побега, а также о превышении должностных полномочий неустановленными сотрудниками изолятора.

Пять человек, включая обвиняемого по делу об убийстве владельца «Мясной империи», этой ночью сбежали из ИВС. По предварительным данным, им удалось снять замки с помощью гаечного ключа.