В России за сутки скончались еще 792 человека с коронавирусом. По официальным данным, выявлено свыше 22,5 тысяч новых случаев заболевания. 2,5 тысячи инфицированных зарегистрировали в Москве – это почти на 20% меньше, чем днем ранее. В городе за сутки коронавирус привел к смерти 65-ти пациентов.