Политолог Калачев о закрытии СМИ и снятии кандидатов: Власти важно держать контроль над информпространством

Политолог, руководитель «Политической Экспертной группы» Константин Калачев в прямом эфире «Эха Москвы» прокомментировал закрытие многих СМИ в последнее время и снятие независимых кандидатов в депутаты Госдумы. По его словам, власти важно держать контроль над информационным пространством, и чтобы не было каких-то сюрпризов, которые могли поставить под сомнение их легитимность.

«Понятно, что если власть считает, что в стране ведется гибридная война и есть те медиа, которые являются инструментом чужого влияния, то надо их каким-то образом прикрыть. Для власти одинаково важно держать контроль над информационным пространством, и чтобы на выборах не было каких-то сюрпризов и каких-то поводов для того, чтобы поставить под сомнение их легитимность». – сказал Калачев. При этом он считает, что в этих условиях, при отсутствии людей, которых «власть не хотела бы видеть в депутатах Госдумы», нет необходимости опускаться до махинаций и фальсификаций.