Глава профсоюза пилотов оценила действия бортпроводников в связи с задержкой рейсов авиакомпании «Россия» адекватными

Авиакомпания «Россия» столкнулась с задержками рейсов из-за отказа сотрудников выполнять рейсы, по причине нехватки состава и увеличение нагрузки на бортпроводников. Как сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель межрегионального профсоюза пилотов Оксана Власенко, что ситуация с задержками уже расследуется, и она считает действия бортпроводников правильными.

«К примеру, был такой случай, если задержка рейса, по которому идет сейчас расследование. Мы держим все это на контроле. Но это не забастовка, это правильные действия нашего экипажа. В момент, когда у нас бортпроводники пришли на рейс, и у них вместо минимального состава, который положен на большом Боинге, увидели, что у них меньше минимального состава, он отказался выполнять рейс в виду того, что это нарушение нашего РПП (руководство по производству полетов). Более того, если бы они полетели с таким составом, то Росавиация в пункте назначения, она бы просто самолет назад не выпустила», — рассказала она. Власенко подчеркнула, что сейчас многие бортпроводники находятся на больничном, и не только из-за коронавируса.

«После перенесенного ковида бортпроводники не могут сразу приступить к работе, они проходят реабилитационный период. И одно на другое накладывается, и происходит у нас нехватка кадров. И в связи с пандемией любое подозрение на какое-то заболевание, сотрудники идут к врачу, и конечно, их сажают на больничный. Поэтому сейчас много больничных листов у бортпроводников, поэтому есть такая нехватка кадров», — отметила она. Власенко добавила, что нехватка кадров также связана еще с тем, что молодые люди не хотят идти в бортпроводники.