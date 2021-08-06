Разработчик «Спутника V» центр имени Гамалеи разместил контрактов на 95 млрд рублей на производство препарата

Разработчик российской вакцины «Спутник V» центр имени Гамалеи разместил контрактов на 95 миллиардов рублей на производство препарата.

На портале Госзакупок, на который ссылается «Коммерсантъ», размещена информация об 11 контрактах, на общую сумму более 95 миллиардов рублей. Самый большой из них – более 30 миллиардов был заключен в августе. Именно поэтому реально произведено и находится в обороте 30 миллионов доз препарата на сумму 57 миллиардов рублей, что соответствует темпам вакцинации в стране. Главным производителем вакцины стала компания «Фармстандарт» и аффилированные с ней структуры, которые получили более 30 миллиардов рублей, заняв 60 процентов рынка. Остальные либо не смогли наладить производства, либо не освоили технологии. Остальные российские вакцины выпускаются в куда меньших объемах

По оценкам экспертов, сейчас в России в сутки прививается около 250 тысяч человек. На пике третьей волны этот показатель был в два раза больше.