Сбежавших из ИВС в подмосковной Истре заключенных ищут в соседних регионах, в том числе и в столице. Источник агентства ТАССсообщает, что зона поиска может быть расширена. Сейчас следователи допрашивают дежурных, которые не заметили побега. Пока никто не задержан.

По предварительной версии, пять заключенных смогли выкрутить замки с помощью гаечного ключа. Они убежали из изолятора этой ночью. Оружия у них при себе нет. Среди бежавших обвиняемый в убийстве владельца компании «Мясная империя». Остальные – фигуранты дел о кражах.