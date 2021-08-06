В Мещанском суде возобновилось оглашение приговора основателю фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви и ещё шестерым фигурантам. Их обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей. Никто из подсудимых вину не признаёт.

По версии обвинения, Калви и другие фигуранты дела получили от банка Восточный кредит на 2,5 миллиарда рублей в пользу первого коллекторского бюро и затем вернули его акциями одной из люксембургских компаний. Ценные бумаги, как считает гособвинение, стоили намного ниже, чем первоначальный долг. Калви утверждал, что его преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России