Бразильская волейболистка сдала положительную допинг-пробу. Тандара Алвес Кайшета больше не сможет принимать участие в Олимпиаде. Она летит на родину. Агентство РИА «Новости» отмечает, что пробу волейболистка сдала еще месяц назад, когда тренировалась в Бразилии. На Играх в Токио она приняла участие в шести матчах, в том числе в четвертьфинале против россиянок. Тогда сборная ОКР вылетела из турнира.
2021-08-06T10:35:15+03:00
2021-08-06T10:57:55+03:00
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10:35, 06 августа 2021
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