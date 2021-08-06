Бразильская волейболистка сдала положительную допинг-пробу. Тандара Алвес Кайшета больше не сможет принимать участие в Олимпиаде. Она летит на родину. Агентство РИА «Новости» отмечает, что пробу волейболистка сдала еще месяц назад, когда тренировалась в Бразилии. На Играх в Токио она приняла участие в шести матчах, в том числе в четвертьфинале против россиянок. Тогда сборная ОКР вылетела из турнира.