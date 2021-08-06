Власти Гаити попросили ООН помочь расследовать убийство президент Жовенеля Моиза. Агентство Reuters пишет, что местное правительство считает нападение преступлением международного уровня из-за предполагаемой роли иностранцев в его планировании, финансировании и проведении.

По подозрению в причастности к покушению задержали больше 20 человек. В Гаити ввели чрезвычайное положение и попросили Соединенные Штаты ввести войска для защиты инфраструктуры. Во время нападения, которое произошло месяц назад, также пострадала жена президента. Сейчас она уже вернулась в страну.