Роскомнадзор разблокировал один из крупнейших сайтов с текстами песен Genius. Доступ к нему был закрыт больше десяти дней. Ограничения сняли после того, как с сайта удалили тексты песен, запрещенных в России, в том числе «Панелька» рэп-музыканта Хаски и «Номера» группы ЛСП. Всего, как сообщал общественный проект «Роскомсвобода», в реестр ведомства попали больше 60 страниц Genius. Администрация сайта пока официально не комментировала разблокировку.
2021-08-06T10:34:06+03:00
2021-08-06T10:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 06 августа 2021
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