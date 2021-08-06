Генпрокуратура проверяет, на что «Воентелеком» потратил деньги Министерства промышленности и торговли. Как пишет газета «Коммерсантъ», еще 5 лет назад предприятие, основным заказчиком которого выступают военные, получило в рамках программы импортозамещения субсидии на несколько проектов, связанных с производством радиоэлектронной аппаратуры. Устройства главным образом планировалось поставлять армии, однако предполагалось, что их выпустят и на свободный рынок. Из-за высокой стоимости и секретности все они оказались невостребованными, а попытка министерства взыскать штраф провалилась. Теперь Генпрокуратура проверяет, нет ли в этом признаков мошенничества.