Генпрокуратура проверяет, на что «Воентелеком» потратил деньги Министерства промышленности и торговли. Как пишет газета «Коммерсантъ», еще 5 лет назад предприятие, основным заказчиком которого выступают военные, получило в рамках программы импортозамещения субсидии на несколько проектов, связанных с производством радиоэлектронной аппаратуры. Устройства главным образом планировалось поставлять армии, однако предполагалось, что их выпустят и на свободный рынок. Из-за высокой стоимости и секретности все они оказались невостребованными, а попытка министерства взыскать штраф провалилась. Теперь Генпрокуратура проверяет, нет ли в этом признаков мошенничества.
2021-08-06T10:34:00+03:00
2021-08-06T10:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 06 августа 2021
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