Виталий Шкляров: История с Тимановской показала, насколько белорусский режим зашел в тупик

Политический аналитик Виталий Шкляров прокомментировал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которую чиновники пытались насильно вывезти и Олимпийский игр за ее критику в их адрес. «Беларусь в очередной раз показывает не только свою режимность и авторитаризм, но и не умение разговаривать с людьми. Если вы не можете разговаривать с людьми, не можете договориться со своей спортсменкой, то вполне логично, что сообщество и гражданское общество будет ее защищать. За границей не привыкли обращаться так со спортсменами. Это хороший кейс, который показывает, где видно, насколько режим зашел в тупик», — сказал он.

С другой стороны, отметил В.Шкляров, трудно представить, что в стране, где спорту уделяют огромное внимание, и где спортсмены имеют «статус привилегированных людей», смогли бы посадить К.Тимановскую в тюрьму на год за ее справедливые высказывания.

«Репрессии докатились до таких людей, как спортсмены, которые совершенно аполитичны, и занимаются только спортом, посвятив свою жизнь спорту, это такой хороший маркер того, насколько режим зашел в своих репрессиях», — отметил он.

1 августа Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.