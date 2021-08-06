Елена Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов МОК. В своем Инстаграме двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом написала: «Все в порядке. Значит, еще не время». Главой была избрана финская хоккеистка Эмма Терхо.

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета – выборный орган, который служит связующим звеном между атлетами и МОК. Комиссия обязана следить за тем, чтобы в процессе принятия решений, касающихся олимпийского движения, точка зрения спортсменов оставалась приоритетной.