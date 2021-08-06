Леонель Месси покидает футбольный клуб Барселона, в котором отыграл всю свою карьеру

Этого не хочет ни сам Месси, ни клуб, но таковы правила.

Виной тому долги Барселоны, которые перевалили за миллиард и триста миллионов евро и раздутая платежная ведомость. «Барса» платит своим футболистам более 670 миллионов евро в год. Руководство Лиги запретило клубу регистрировать новых игроков, поэтому повисли контракты Мемфиса Депая, Серхио Агуэро и других футболистов, которые должны были пополнить команду. Контракт Месси закончился в июне, а подписать новый клуб с ним не может, даже несмотря на то, что Месси был готов на понижение зарплаты в два раза. Кроме того, новые правила ввела и Ла-Лига, которая с этого года устанавливает для каждого клуба потолок зарплат. Даже умеренные аппетиты Лионеля в эти рамки не вписываются. Его уход – дело решенное. Хотя официально об этом руководство не объявило.

Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры для Лионеля Месси считаются «Пари-Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».