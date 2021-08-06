Соединенные Штаты готовы возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном. В пресс-службе Госдепартамента сказали, что Вашингтон ждет, какой подход выберет новое иранское правительство. Президент Ирана Эбрахим Раиси, чья инаугурация состоялась накануне, сказал, что поддержит любой дипломатический план, который приведет к снятию американских санкций с Тегерана. Кроме того, он намерен налаживать и укреплять отношения с другими странами.

Раиси победил на президентских выборах, заручившись, по официальным данным, поддержкой более чем 60% проголосовавших. Его, в отличие от предшественника, называют ультраконсервативным политиком.

Последний раунд переговоров в Вене прошел 20-го июня. Точной даты возобновления консультаций до сих пор нет.