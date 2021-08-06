Пятеро заключенных, включая убийцу Александра Мавриди, сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре

На данный момент не известно, как именно преступникам удалось сбежать. Однако, как пишет агентство ТАСС, рассматривается версия, согласно которой заключенные могли выломать лоток для еды в камере, а затем вскрыть замки и в районе четырех часов утра просто выйти через заднюю дверь ИВС. По данным следственного комитета, Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве, и четверо заключенных, обвиняемых в краже, гаечным ключом открутили замки в камере.

Отмечается, что при себе у сбежавших заключенных нет оружия, по крайней мере проверка в изоляторе временного содержания показала, что ничего не пропало. Один из беглецов – Александр Мавриди – является фигурантом громкого дела об убийстве бизнесмена Владимира Муругова, получившего прозвище «колбасного короля». По версии следствия, Мавриди с арбалетом пробрался в баню генерального директора компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» и застрелил его. Его также обвиняют в похищении адвоката Алексея Завгороднего.

На поиски сбежавших преступников ориентирована вся подмосковная полиция, их местонахождение установить пока не удалось. Прокуратура проводит проверку по факту побега.