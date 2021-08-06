Министр обороны отчитался о завершении вакцинации в вооруженных силах. Армия была привита полностью около трех месяцев назад, – сказал Сергей Шойгу. Сейчас идет ревакцинация. Глава ведомства отметил, что в приказном порядке нельзя вакцинировать всех, однако противников прививок в рядах вооруженных сил не оказалось. По словам Шойгу, которые приводит агентство «Интерфакс», в российской армии прививку сделали почти полтора миллиона человек.