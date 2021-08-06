Министр обороны отчитался о завершении вакцинации в вооруженных силах. Армия была привита полностью около трех месяцев назад, – сказал Сергей Шойгу. Сейчас идет ревакцинация. Глава ведомства отметил, что в приказном порядке нельзя вакцинировать всех, однако противников прививок в рядах вооруженных сил не оказалось. По словам Шойгу, которые приводит агентство «Интерфакс», в российской армии прививку сделали почти полтора миллиона человек.
2021-08-06T09:34:14+03:00
2021-08-06T09:34:14+03:00
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09:34, 06 августа 2021
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