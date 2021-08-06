Центробанк отозвал лицензию у саранского «КС Банка». Регулятор счел, что деятельность кредитной организации была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний. Банк занижал величину резервов для сокрытия своего реального финансового положения. Из-за многочисленных нарушений за последний год ЦБ неоднократно применял к нему меры. По величине активов «КС Банк» занимал 176 место в России.
2021-08-06T09:33:39+03:00
2021-08-06T09:33:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2883056-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 06 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...