Центробанк отозвал лицензию у саранского «КС Банка». Регулятор счел, что деятельность кредитной организации была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний. Банк занижал величину резервов для сокрытия своего реального финансового положения. Из-за многочисленных нарушений за последний год ЦБ неоднократно применял к нему меры. По величине активов «КС Банк» занимал 176 место в России.