Семьям госслужащих США, проживающих в России, разрешили при желании покинуть страну

Изменения в раздел о поездках в Россию минувшей ночью опубликовал на своем сайте Госдепартамент. Представитель американского посольства в Москве в интервью газете «Коммерсантъ» сказал, что, вводя возможность добровольного отъезда, Госдеп действует из соображений предосторожности. Решение связано с проблемами безопасности и охраны, которые возникли на фоне резкого сокращения численности диппредставительств. Ранее им было запрещено нанимать на работу россиян или граждан третьих стран.