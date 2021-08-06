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09:32, 06 августа 2021

Семьям госслужащих США, проживающих в России, разрешили при желании покинуть страну

Изменения в раздел о поездках в Россию минувшей ночью опубликовал на своем сайте Госдепартамент. Представитель американского посольства в Москве в интервью газете «Коммерсантъ» сказал, что, вводя возможность добровольного отъезда, Госдеп действует из соображений предосторожности. Решение связано с проблемами безопасности и охраны, которые возникли на фоне резкого сокращения численности диппредставительств. Ранее им было запрещено нанимать на работу россиян или граждан третьих стран.


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