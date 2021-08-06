Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады в весовой категории до 91 кг

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады в весовой категории до 91-го килограмма. Для России это 60-я медаль на Играх в Токио.

Ранее Зенфира Магомедалиева стала бронзовым призером Олимпиады в соревнованиях по боксу. Она завоевала награду в весовой категории до 75-ти килограммов.

В общем зачете сборная Олимпийского комитета России находится на 5-м месте.