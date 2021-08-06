Осужденные по делу о теракте в метро Петербурга выступят с последним словом в апелляционном военном суде в Подмосковье

Осужденные по делу о теракте в петербургском метро выступят с последним словом в апелляционном военном суде в Подмосковье. Очередное заседание назначено на десять утра.

На прошлом заседании, которое длилось более шести часов, с последним словом выступили только четыре человека. Среди них братья Аброр и Акрам Азимовы. Напомним, что первый получил пожизненный срок, а второй двадцать восемь лет строгого режима. Оба они отметили, что во время следствия нарушались их права, а Акрам напомнил, что первичные показания он давал под пытками. Единственная осужденная женщина по этому делу Шохиста Каримова отказалась выступать, пока на заседании не появится консул Узбекистана.

Напомним, по делу о теракте в метро Петербурга осудили одиннадцать человек. Аброр Азимов единственный получил пожизненное, остальным назначили от девятнадцати до двадцати восьми лет лишения свободы. Часть обвиняемых заявляла о пытках. В ходе процесса они отказались от своих показаний.

Взрыв в петербургском метро прогремел в апреле 2017-го года. По версии следствия, подрыв совершил террорист-смертник. Взрыв унёс жизни пятнадцати пассажиров.