В Италии с сегодняшнего дня вводятся ограничения для невакцинированных

Развлекаться в Италии с этого дня смогут только привитые – им можно участвовать в массовых мероприятиях, для них открыты стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны. Тех, кто пока не вакцинировался, поесть в заведение пустят только на открытые террасы. Подтверждает наличие обеих прививок или антител после болезни так называемый «зеленый пропуск», его ввели в июне. Этот документ не потребуется только в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах. До этого его требовали только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы. Вводя ограничения, власти хотят стимулировать вакцинацию. К этому моменту в Италии привито 45% населения, к сентябрю планируется достичь планки в 80%.

ОТВОДКА:

В Италии за все время эпидемии выявили почти 4,5 миллиона заболевших. Около 130 тысяч человек скончались. Ранее в стране до конца года продлили режим чрезвычайной ситуации