Спецслужбы США, по данным телеканала CNN, получили доступ к уханьским исследованиям коронавируса

Как спецслужбам удалось получить материалы, источники телеканала не уточнили, однако есть версия, что для этого США пришлось взломать интернет-хранилище данных. Вместе с тем отмечается, что пока ничего конкретного по поводу информации в документах сказать нельзя. Дело в том, что материалы написаны на китайском языке, а чтобы их расшифровать, американским спецагентствам придется найти переводчика, которому они могли бы доверять.

Как предполагает издание, по итогам работы с документами может проясниться, является ли пандемии следствием утечки вируса из лаборатории в Китае. Однако двое ученых, изучающих опасную инфекцию в Америке, высказали CNN мнение, что в результате в документах не получится обнаружить новый вирус, до этого не известный исследователям.

Сейчас же Министерство энергетики США намерено передать спецслужбам в пользование на 90 дней свои суперкомпьютеры, которые позволят обработать так называемые «генетические чертежи» — сырые данные о вирусе, которые еще предстоит проанализировать.

Между тем это уже не первая попытка США доказать, что коронавирус был искусственно создан в лаборатории в Ухане. Ранее подобные обвинения звучали и со стороны ВОЗ из-за отказов Китая предоставить данные о ранних случаях заболевания опасно инфекцией, однако сейчас организация придерживается мнения, что вероятность искусственного создания коронавируса крайне маловероятна