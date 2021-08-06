В подмосковной Истре из ИВС сбежали пять человек, в том числе обвиняемый по делу об убийстве

По данным интернет-издания «База», массовый побег произошел минувшей ночью. Следователи считают, что заключенные с помощью гаечного ключа выкрутили замки дверей. Предварительно сообщается, что при себе у них нет оружия. Проверка показала, что из следственного изолятора ничего не пропало. В СК подтвердили, что среди сбежавших Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании «Мясная империя». Остальные сбежавшие – фигуранты дел о кражах.