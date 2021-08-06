В подмосковной Истре из ИВС сбежали пять человек, в том числе обвиняемый по делу об убийстве

По данным интернет-издания «База», массовый побег произошел минувшей ночью. Следователи считают, что заключенные с помощью гаечного ключа выкрутили замки дверей. Предварительно сообщается, что при себе у них нет оружия. Проверка показала, что из следственного изолятора ничего не пропало. В СК подтвердили, что среди сбежавших Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании «Мясная империя». Остальные сбежавшие – фигуранты дел о кражах.
2021-08-06T09:01:49+03:00
2021-08-06T09:01:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:01, 06 августа 2021
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