Власти Сент-Винсента и Гренадин расценивают ранение премьер-министра на митинге как покушение на его жизнь. Ральф Гонсалвес госпитализирован. Он идет на поправку. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

Премьера карбиского островного государства ранили, когда он пытался пройти через толпу протестующих против поправок об обязательной вакцинации от коронавируса. Изменения предполагают, что прививку должны сделать некоторые категории государственных служащих. На опубликованных снимках Гонсалвес запечатлен в окровавленной рубашке. Известно, что ранение также получил по меньшей мере один демонстрант.