Бразильские власти отвергают причастность к задержке поставок вакцины «Спутник»

Национальное агентство по санитарному надзору утверждает, что не устанавливало никаких новых ограничений на ввоз. Об этом сообщается на сайте регулятора. Ранее именно он запрещал импорт и использование российского препарата. Позже некоторые штаты Бразилии все же получили разрешение на закупку «Спутника». Кроме того, вакцину планировали производить и в самой стране. Однако накануне стало известно, что поставки откладываются на неопределенный срок.