Бразильские власти отвергают причастность к задержке поставок вакцины «Спутник»

Национальное агентство по санитарному надзору утверждает, что не устанавливало никаких новых ограничений на ввоз. Об этом сообщается на сайте регулятора. Ранее именно он запрещал импорт и использование российского препарата. Позже некоторые штаты Бразилии все же получили разрешение на закупку «Спутника». Кроме того, вакцину планировали производить и в самой стране. Однако накануне стало известно, что поставки откладываются на неопределенный срок.
2021-08-06T08:34:49+03:00
2021-08-06T08:34:49+03:00
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08:34, 06 августа 2021
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