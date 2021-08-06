Полиция проверяет информацию о массовом побеге заключенных из изолятора временного содержания в Подмосковье. Об этом сообщают источники государственных информагентств. По их сведениям, речь идет о четырех или пяти заключенных, которые находились под стражей в городе Истра. По предварительным данным, у сбежавших нет при себе оружия. При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал.