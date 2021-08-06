Российских хакеров заподозрили в публикации данных миллиона кредитных карт

Американские телеканал СNВС передает, что утечка коснулась кредиток, выпущенных в 2018-19 годах и принадлежащих гражданам США и других стран. Корреспондент телеканала написал в Твиттере, что группировка была создана недавно и готова предоставить полученные данные бесплатно. Предполагается, что преступники начнут использовать украденные карты уже в ближайшие дни. Почему эксперты по кибербезопасности связывают взломщиков с Россией, не уточняется.
2021-08-06T08:31:41+03:00
2021-08-06T09:47:00+03:00
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08:31, 06 августа 2021
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