Российских хакеров заподозрили в публикации данных миллиона кредитных карт

Американские телеканал СNВС передает, что утечка коснулась кредиток, выпущенных в 2018-19 годах и принадлежащих гражданам США и других стран. Корреспондент телеканала написал в Твиттере, что группировка была создана недавно и готова предоставить полученные данные бесплатно. Предполагается, что преступники начнут использовать украденные карты уже в ближайшие дни. Почему эксперты по кибербезопасности связывают взломщиков с Россией, не уточняется.