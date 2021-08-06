Мещанский суд Москвы не смог за один день огласить приговор основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви

Как ожидается, судья сегодня продолжит зачитывать решение по делу о растрате в особо крупном размере.

За 5 часов, которые судья Анна Сокова успела накануне потратить на чтение приговора, она привела только вводную и описательную части решения, а также доказательства стороны обвинения. Судье теперь предстоит перейти к анализу аргументов защиты. При этом уже известно, что все подсудимые – помимо Калви это пять его партнеров – признаны виновными в растрате средств банка «Восточный». Бизнесмен при этом выразил мнение, что судья Сокова лишь повторила фразы и аргументы из предварительного обвинения двухлетней давности, и надеется услышать, как он выразился, «настоящие факты».

По версии прокуратуры, Калви и пять других фигурантов дела получили от банка «Восточный» кредит на 2,5 млрд рублей в пользу «Первого коллекторского бюро» и вернули его акциями одной из люксембургских компаний. Гособвинение настаивает, что стоимость ценных бумаг оказалась значительно ниже, чем изначальный долг. Подсудимые свою вину отрицают, при этом для всех из них прокурор запросил условные сроки: Майклу Калви – 6 лет условно, а его партнерам – от 4 до 5,5 лет.

В конце прошлого года структуры Калви возместили банку «Восточный» 2,5 млрд рублей, растрата которых вменялась подсудимым. Гособвинение называло это смягчающим обстоятельством.