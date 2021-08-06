МОК лишил аккредитации двух членов белорусской делегации на Олимпиаде в Токио

Причиной стал скандал вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской.

Речь идет о тренерах Артуре Шумаке и Юрии Моисевиче. Они уже покинули Олимпийскую деревню. В сообщении комитета отмечается, что эти действия предприняты в интересах тех спортсменов сборной, которые еще остаются на Играх в Токио.

Накануне представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс предупредил, что в отношении Белоруссии могут быть приняты дисциплинарные меры. Сейчас же организация проводит беседы с белорусскими и другими спортсменами.

Скандал разгорелся после того, как спринтер Кристина Тимановская раскритиковала свое начальство из-за включения ее в список участников эстафеты на 400 метров. Как рассказала спортсменка, ранее она никогда не бегала на такие дистанции, а об изменениях состава команды ее никто не предупредил, затем и вовсе ее вопросы стали игнорировать. После этого Национальный комитет Белоруссии сообщил о высылке в Минск атлетки из-за ее якобы психологическо-эмоционального состояния. Сама спортсменка позднее рассказала, что боится возвращаться на родину и о намерении просить политическое убежище в Европе.

Сейчас Кристина Тимановская находится в Польше, власти которой предоставили ей гуманитарную визу.