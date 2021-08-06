Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что от чистоты выборов напрямую зависит политическая обстановка в стране. Об этом она сказала в нашем эфире.



«Я с моими коллегами работаю более 5 лет, чтобы очищать систему избирательную. Чтобы избирательная система была способна проводить выборы таким образом, чтобы у большинства не вызывать недоверия к результатам голосования, и то как проходят выборы — это и есть залог стабильности и нормального развития. Чем чище выборы — тем более здоровая обстановка в стране»



В этом году ЦИК проработал систему видеонаблюдения и минимизировал надомное голосование, добавила Памфилова.