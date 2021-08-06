Американский телеканал СNBC сообщает, что группа российских хакеров выложила в публичный доступ данные 1 млн кредитных карт граждан США и других стран.

По данным компании по кибербезопасности Q6, на которую ссылается канал, персональные данные похищены группой хакеров под названием All World Cards. После того, как члены группировки получают данные с карт, они перепродают их другими киберпреступникам.