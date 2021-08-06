В Австрии сегодня начнётся суд над предполагаемым убийцей выходца из Чечни, который резко критиковал Рамзана Кадырова.

Меры безопасности в суде Вены и на подходах к зданию усилят. Обвинения в убийстве уроженца Чечни Мамихана Умарова предъявили выходцу из той же республики Сарали Ахтаеву. В Европу он перебрался в начале нулевых. Находится в статусе беженца. Его задержали почти сразу после убийства Умарова. Это произошло в начале июля прошлого года неподалеку от австрийской столицы. Ему выстрелили в голову. Погибший блогер из Чечни, который жил в Австрии с 2007-го года, неоднократно критиковал главу республики Рамзана Кадырова и его семью. Умаров также заявлял о якобы причастности сотрудников российских силовых ведомств к убийству в Европе бывших чеченских сепаратистов. Он был участником программы защиты личности, поскольку австрийская полиция считала, что его жизнь находится в опасности, и получил имя Мартин Бек. Ахтаеву, которого обвинили в убийстве, грозит пожизненное заключение.

В причастности к преступлению обвинили ещё одного уроженца Чечни Салмана Магамадова. Он некоторое время работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане, пишет интернет-издание Кавказ.реалии, которое российские власти считают иноагентом,