МОК потребовал разъяснений от российских телеканалов из-за оскорблений в адрес спортсменки-трансгендер

Международный олимпийский комитет потребовал разъяснений от российских телеканалов из-за оскорблений в адрес спортсменки-трансгендера. Речь идет об официальных вещателях Игр в Токио – «Первом канале» и «России 1».

Внимание МОК, как сообщает британский телеканал «Би-би-си», привлекли политические ток-шоу на российских государственных каналах. В частности, в передаче «Время покажет» на «Первом канале» ее ведущий Анатолий Кузичев появился в студии в женском парике: так он изображал тяжелоатлетку-трансгендера, новозеландку Лорел Хаббард. Кроме того, тележурналист выразил мнение, что людей, которые родились мужчинами, но чувствуют себя женщинами, необходимо «лечить».

Оскорблениям, как отмечается, подвергся и британский прыгун в воду, открытый гей Том Дейли, ставший в Токио олимпийским чемпионом. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» депутаты Госдумы использовали в отношении спортсмена нелицеприятные эпитеты и говорили, что представители ЛГБТ и трансгендеры им противны.

На этом фоне в Международном олимпийском комитете сообщили, что выступают против любого рода дискриминации и сослались на принципы Олимпийской хартии. Как пишет интернет-издание РБК, в «Первом канале» заявление МОК комментировать отказались. В «России 1» на обращение пока не отреагировали.

43-летняя Лорел Хаббард стала первой спортсменкой-трансгендером в истории Олимпийских игр, она выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории более 87 кг. Ей не удалось сделать ни одной удачной попытки в рывке.