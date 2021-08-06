МОК отозвал аккредитации двух тренеров сборной Белоруссии на Олимпиаде в Токио из-за дела легкоатлетки Кристины Тимановской. Как говорится в сообщении МОК, тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич уже покинули Олимпийскую деревню. Комитет отмечает, что решение было принято «в качестве временной меры в интересах благополучия спортсменов из Белоруссии, которые все еще находятся в Токио». Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что инцидент с Тимановской, которую пытались насильно вывезти в Белоруссию, нарушил олимпийское перемирие.