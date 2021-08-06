Белорусских тренеров Моисевича и Шумака лишили олимпийской аккредитации из-за «дела Тимановской». Их уже выслали из олимпийской деревни. В МОК отметили, что решение принято «в интересах спортсменов НОК Белоруссии», остающихся на Играх в Токио.

Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у

29 человек, задействованных в проведении ОИ в в Токио. Об этом

говорится в отчете оргкомитета «Токио-2020».

Спортсменов среди новых инфицированных нет. Накануне на Играх в Токио был

установлен максимум суточного прироста заражений — 31.