Центризбирком активно борется с любыми нарушениями на выборах. Об этом в нашем эфире сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, практически 98% избирательных участков будут охвачены видеонаблюдением.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Центризбирком активно борется с любыми нарушениями на выборах. Об этом в нашем эфире сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, практически 98% избирательных участков будут охвачены видеонаблюдением.
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...