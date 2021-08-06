Житель Хакасии, обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек, дал признательные показания. Как сообщается на сайте СК, в одном из поселков была убита семья из пяти человек Все они были найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве

задержан местный житель, он отсидел 18 лет за аналогичное преступление и недавно освободился. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.