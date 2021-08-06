Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин пострадал на митинге противников обязательной вакцинации от коронавирус

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвиш пострадал на митинге противников обязательной вакцинации от коронавируса. У него ранение головы. Как сообщает местный портал News784, в премьера кинули твердым предметом, когда он хотел пройти через митингующих у здания парламента страны. Премьер был доставлен в больницу. Сообщается, что его отправили на Барбадос для обследования.