Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин пострадал на митинге противников обязательной вакцинации от коронавирус

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвиш пострадал на митинге противников обязательной вакцинации от коронавируса. У него ранение головы. Как сообщает местный портал News784, в премьера кинули твердым предметом, когда он хотел пройти через митингующих у здания парламента страны. Премьер был доставлен в больницу. Сообщается, что его отправили на Барбадос для обследования.
2021-08-06T06:17:24+03:00
2021-08-06T06:17:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 06 августа 2021
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