МОК лишил аккредитации двух членов белорусской делегации на ОИ в Токио. Из-за дела легкоатлетки Кристины Тимановской Олимпийскую деревню покинули тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич. Эти санкции, как отмечается в сообщении МОК, приняты «в интересах спортсменов из Белоруссии, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры. Накануне представитель МОК Марк Адамс сообщил журналистам, что в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Тимановской могут быть применены дисциплинарные меры. Тимановскую пытались насильно вернуть в Минск за ее критику спортивных чиновников. Она попросила МОК о помощи, а Польша предоставила ей гуманитарную визу.
2021-08-06T06:15:59+03:00
2021-08-06T06:15:59+03:00
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06:15, 06 августа 2021
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