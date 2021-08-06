МОК лишил аккредитации двух членов белорусской делегации на ОИ в Токио. Из-за дела легкоатлетки Кристины Тимановской Олимпийскую деревню покинули тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич. Эти санкции, как отмечается в сообщении МОК, приняты «в интересах спортсменов из Белоруссии, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры. Накануне представитель МОК Марк Адамс сообщил журналистам, что в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Тимановской могут быть применены дисциплинарные меры. Тимановскую пытались насильно вернуть в Минск за ее критику спортивных чиновников. Она попросила МОК о помощи, а Польша предоставила ей гуманитарную визу.