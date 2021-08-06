Российский шахматист Сергей Карякин проиграл в финале Кубка мира, проходившего в Сочи. Он уступил польскому гроссмейстеру Яну-Кшиштофу Дуде в двух партиях.

Первая партия между Карякиным и Дудой с классическим контролем времени состоялась в среду и завершилась вничью. Во второй, прошедшей накануне, российский шахматист упустил шанс стать обладателем Кубка мира, играя черными фигурами. Впрочем, вне зависимости от итогов финала и Карякин, и Дуда стали первыми участниками турнира претендентов за мировую шахматную корону, который состоится в следующем году. На нем определится, кто в 2023 году сыграет матч за звание чемпиона мира. Карякин, к слову, пять лет назад уже становился победителем этого турнира и пытался тогда отобрать шахматную корону у норвежца Магнуса Карлсена – но уступил на тай-брейке.

Сам Карлсен, в свою очередь, на Кубке мира в Сочи в этом году стал только третьим. В матче за бронзу он оказался сильнее россиянина Владимира Федосеева, обыграв его в обеих партиях: и белыми, и черными фигурами. В конце ноября в Дубае норвежцу предстоит защищать титул чемпиона мира по шахматам в матче с претендентом – российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

В рамках Кубка мира по шахматам в Сочи впервые проводился и женский турнир, который выиграла россиянка Александра Костенюк. В финале она переиграла соотечественницу Александру Горячкину.