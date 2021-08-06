Парламент Молдавии сегодня утвердит новое правительство, его ранее представила кандидат в премьеры Наталья Гаврилица.

На внеочередном заседании парламент вынесет вотум доверия программе и составу нового правительства. В нем число министерств выросло с девяти до 13. Большинство кресел займут члены победившей на прошедших в июле досрочных выборах Партии действия и солидарности, которая поддерживает президента Майю Санду. Поэтому и сомнений в том, что новый состав кабинета министров утвердят, ни у кого нет. На пост премьер-министра Санду предложила Наталью Гаврилицу, которая подготовила программу правительства «Молдова хороших времен». В ней упор делается на разрешение кризиса в сфере здравоохранения, реформу системы правосудия, антикоррупционные законы, социальную защиту и так далее. Кандидатом на пост главы МИДа Молдавии стал Нику Попеску – он рассказал, что среди приоритетов внешней политики нового правительства станет развитие политического диалога с Россией.

Майя Санду победила на президентских выборах в 2020 году. Она выступает за расширение связей Молдавии с Евросоюзом.