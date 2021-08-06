Почти 39 миллионов жителей России привиты от коронавируса, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Самые высокие темпы вакцинации наблюдаются в Архангельской, Белгородской, Псковской и Самарской областях, Ингушетии и Чечне, сказал Мурашко. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, однако ослаблять ограничения пока рано. Попова добавила, что коллективного иммунитета желательно достичь к 1 сентября.