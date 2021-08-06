Мещанский районный суд продолжит сегодня оглашение приговора основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Сам бизнесмен ранее в обращении к суду заявил ,что считает себя невиновным:
Накануне стало ясно, что приговор обвинительный – судья Анна Сокова сочла, что подсудимые совершили растрату в особо крупном размере.
Мещанский районный суд продолжит сегодня оглашение приговора основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви
Мещанский районный суд продолжит сегодня оглашение приговора основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Сам бизнесмен ранее в обращении к суду заявил ,что считает себя невиновным: