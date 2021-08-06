Мещанский районный суд продолжит сегодня оглашение приговора основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. Сам бизнесмен ранее в обращении к суду заявил ,что считает себя невиновным:

Накануне стало ясно, что приговор обвинительный – судья Анна Сокова сочла, что подсудимые совершили растрату в особо крупном размере.