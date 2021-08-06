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Эксклюзив Эха 06:03, 06 августа 2021

Суд в Москве сегодня вынесет приговор Олегу Навальному по т.н. «санитарному делу»

Приговор будет зачитан без зрителей и журналистов из-за ограничений по коронавирусу. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить брата политика Алексея Навального к году лишения свободы условно с Трехлетним испытательным сроком.
Его адвокат Никос Параскевов сообщил «Эхо Москвы», что не сомневается, что приговор будет обвинительным:
Никос Параскевов добавил, что любой приговор будет обжалован в судах всех инстанций вплоть до ЕСПЧ.

Журналист Михаил Фишман в эфире «Эха» отметил, что целью «санитарного дела» было ограничить деятельность организаторов протестных акций.
Фишман добавил, что остается только поражаться лицемерию самого «санитарного дела», и пониманию того, что такое закон и как он должен работать с точки зрения Кремля.
По версии обвинения, он виновен в подстрекательстве к нарушению санитарных норм, так как зимой призывал людей через соцсети выйти на несанкционированную акцию в центре Москвы. Сегодня же суд вынесет приговор по аналогичному обвинению стороннику Навального Николаю Ляскину. Прокурор просил приговорить Ляскина к двум годам ограничения свободы. В рамках санитарного дела уже вынесено два приговора.
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