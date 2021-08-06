Самый высокооплачиваемый футболист мира Лионель Месси покидает ФК «Барселона», за который играл 21 год.

Летом у шестикратного обладателя «Золотого мяча» истек контракт, о новом с руководством клуба он договориться не смог. В этом году американский Forbes оценил годовой доход Месси в $130 млн.
2021-08-06T05:13:04+03:00
2021-08-06T05:13:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:13, 06 августа 2021
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