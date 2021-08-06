США изучают данные китайской лаборатории для выяснения происхождения коронавируса.

По сведениям CNN, американские спецслужбы привлекли специалистов различного профиля для изучения генетических материалов, полученных ими в лаборатории Уханьского института вирусологии. Как именно и когда США получили доступ к этой информации, остается неясным.
2021-08-06T05:09:55+03:00
2021-08-06T05:09:59+03:00
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05:09, 06 августа 2021
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